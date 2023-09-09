МАГАТЭ наблюдает усиление военной активности вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ предполагает усиление военной активности в районе Запорожской атомной электростанции из-за многочисленных взрывов в течение последней недели.

Источник: заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сайт агентства

Прямая речь Гросси: "Эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы, что может свидетельствовать об усилении военной активности в регионе, которая также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на объекте".

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"Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенной военной напряженности в регионе".

"Что бы ни произошло в зоне конфликта, где бы она ни находилась, от ядерной аварии пострадают все, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло".

Детали: В отчете говорится и о том, что отдельно ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ о том, что утром 7 сентября в соседнем городе Энергодар, где проживает много сотрудников станции с семьями, произошло еще несколько ударов беспилотников. О пострадавших не сообщалось.

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Кроме того, команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС решила временно сократить количество персонала на площадке до минимального уровня в течение следующих нескольких дней из-за опасений относительно повышенного риска военной деятельности в этом районе.

На станции эксперты МАГАТЭ наблюдали дальнейшее наличие мин между ограждениями по периметру, но они не увидели никаких дополнительных мин во время обхода площадки.

Однако, отмечается, им до сих пор не предоставили доступ к крышам реакторных установок 1, 2, 5 и 6 энергоблоков. Команда МАГАТЭ также обратилась с просьбой провести обход всех шести машинных залов, один за другим.

"На данный момент этот запрос не был удовлетворен", – говорится в заявлении.

Напомним: Ранее сообщалось, что представители Международного агентства по атомной энергии находятся на ЗАЭС, но ограничены в доступе и получают информацию только от оккупантов.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что мир видит к каким сценариям готовятся террористы на Запорожской АЭС и готов реагировать.

Перед этим Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

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