Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 74 человек

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось с 72 до 74 человек.

Источник: руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь".

Реклама:

Детали: По его словам, для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святого Николая. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управляющих.

Также Вилкул сообщил, что сейчас в Криворожском районе обстрелов не было.

В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии город Никополь и Мировскую громаду. Обошлось без потерь, последствия уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно", - отметил он.

Что предшествовало: