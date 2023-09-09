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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 74 человек

Станислав ПогориловСуббота, 9 сентября 2023, 08:48
Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 74 человек
Фото: МВД

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось с 72 до 74 человек.

Источник: руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь".

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Детали: По его словам, для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святого Николая. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управляющих.

Также Вилкул сообщил, что сейчас в Криворожском районе обстрелов не было.

В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии город Никополь и Мировскую громаду. Обошлось без потерь, последствия уточняются.

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"В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно", - отметил он.

Что предшествовало:

  • Утром 8 сентября ракета разрушила одно из админзданий полиции в Кривом Роге. В МВД сообщали о 9 пострадавших правоохранителях.
  • По предварительным данным Воздушных сил российские оккупанты ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой "Искандер".

Темы: Кривой Рогракетный ударжертвывойна
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