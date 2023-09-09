Дроны-камикадзе устроили "бавовну" в "избирательном" штабе оккупантов в Запорожье - источники
Украинские дроны-камикадзе атаковали так называемый "избирательный" штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.
Источник: собеседники УП в СБУ
Дословно: Они (дроны-камикадзе) посетили "избирательный" штаб рашистов в селе Скалки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов. Но выборы здесь закончились досрочно".
Детали: После взрывов оккупанты оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.
По данным источников, за атакой стоит Служба безопасности Украины.
Напомним: В ночь на пятницу на территории муниципального лицея Бердянска прогремели два взрыва. Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов. Они должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся. Сообщалось, что за взрывами на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков", стоит Служба безопасности Украины.
Предыстория:
- Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
- По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
- В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
- Сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.