Псевдовыборы: партизаны взорвали авто оккупантов в Новой Каховке, в Крыму взломали ТВ

Украинское подполье взорвало автомобиль оккупантов в Новой Каховке, который использовался для охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", также активисты-хакеры запустили по телевидению в оккупированном Крыму патриотический видеоролик.

Источник: Центр национального сопротивления

Подорванное авто оккупантов, фото: Спротив

Дословно: "Украинскому подполью в Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации на временно оккупированных территориях.

Реклама:

Подполье взорвало автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время так называемых выборов устроенных Кремлем на ВОТ. В результате подрыва авто – один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения".

Детали: Сообщается также, что украинское подполье провело киберакцию в оккупированном Крыму.

ВИДЕО ДНЯ

Активисты-хакеры получили доступ ко всем телеканалам пропагандистского пакета "русский мир", который враг транслирует на ВОТ и запустили патриотический видео-ролик с призывом к бойкоту "выборов".

Спротив также сообщает, что Силами обороны успешно проведен ряд сбросов листовок над Донецком. В листовках размещен призыв к жителям оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы, организованные оккупантами.

Предыстория: