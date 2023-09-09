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Псевдовыборы: партизаны взорвали авто оккупантов в Новой Каховке, в Крыму взломали ТВ

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 18:29
Псевдовыборы: партизаны взорвали авто оккупантов в Новой Каховке, в Крыму взломали ТВ
взорванное авто оккупантов, фото: Спротив

Украинское подполье взорвало автомобиль оккупантов в Новой Каховке, который использовался для охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", также активисты-хакеры запустили по телевидению в оккупированном Крыму патриотический видеоролик.

Источник: Центр национального сопротивления

Подорванное авто оккупантов, фото: Спротив
Подорванное авто оккупантов, фото: Спротив

Дословно: "Украинскому подполью в Новой Каховке удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации на временно оккупированных территориях.

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Подполье взорвало автомобиль оккупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время так называемых выборов устроенных Кремлем на ВОТ. В результате подрыва авто – один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения".

Детали: Сообщается также, что украинское подполье провело киберакцию в оккупированном Крыму.

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Активисты-хакеры получили доступ ко всем телеканалам пропагандистского пакета "русский мир", который враг транслирует на ВОТ и запустили патриотический видео-ролик с призывом к бойкоту "выборов".

Спротив также сообщает, что Силами обороны успешно проведен ряд сбросов листовок над Донецком. В листовках размещен призыв к жителям оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы, организованные оккупантами.

Предыстория: 

  • Россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года незаконных "выборов" в местные фейковые администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и в Автономной Республике Крым.
  • По данным спикера СБУ Артема Дехтяренко, украинская спецслужба установила личности более 3,5 тысяч коллаборантов и их российских "кураторов", которые участвуют в организации незаконного голосования, а также "кандидатов" на этих псевдовыборах.
  • В то же время, по словам Дехтяренко, после "бавовны" на так называемом "избирательном участке" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, желающих помогать врагу стало меньше. По данным источников УП, за взрывами в Каменке-Днепровской стоит СБУ.
  • В ночь на пятницу на территории муниципального лицея Бердянска прогремели два взрыва. Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов.
  • В субботу украинские дроны-камикадзе атаковали так называемый "избирательный" штаб оккупантов в селе Скельки Васильевского района Запорожской области.

Темы: виборыоккупацияпартизаны
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