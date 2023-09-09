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Умеров хочет ввести новую должность – военного омбудсмена

Катерина ТищенкоСуббота, 9 сентября 2023, 22:49
Умеров хочет ввести новую должность – военного омбудсмена
Умеров на форуме YES в Киеве, фото из Facebook министра

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал вероятное введение новой должности – военного омбудсмена.

Источник: Умеров на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, называемую военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов".

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Детали: Умеров подчеркнул, что это право воина – быть экипированным, иметь все необходимое для войны и выиграть войну. Министр заверил, что все необходимое будет закуплено, и Украина выиграет.

Предыстория: 

  • 6 сентября Верховная Рада одобрила назначение экспредседателя Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.
  • Среди первоочередных планов нового главы Минобороны – аудит всех направлений и украинское оборонное производство.

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Темы: Умеров РустемомбудсменМинобороны
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