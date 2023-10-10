Российское ГРУ создает теневую армию наемников под прикрытием "добробатов" – СМИ

Журналисты нашли доказательства того, что российское Главное управление разведки под видом набора "добровольцев" рекрутирует наемников в так называемую "ЧВК Редут", а также установили личности должностных лиц, которые этим занимаются.

Источник: расследование Радио свобода

Детали: Журналисты идентифицировали сотню бойцов "Редута", установили подразделения в его составе, выяснили на каких финансовых условиях они подписывают контракты, а также - кто отдавал им приказы на местах и непосредственно курировал из ГРУ России.

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Связь с российской разведкой, как сообщает Радио свобода, доказывают внутренние документы "ЧВК Редут", которые получили в свое распоряжение журналисты и в которых бойцы сами указывают, что подчиняются ГРУ.

Это, в частности, рапорт о потерях одного из подразделений "Редута" - "Волков". Или - справка, выданная одному из военных, где указана воинская часть, которая, согласно анализу журналистов, входит в состав другой в/ч - 21208. А она является частью спецназа ГРУ ГШ, который воюет в Украине с 2015 года.

фото Радио свобода

Также по меньшей мере четверо из идентифицированных журналистами бойцов подразделения "Волки" являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ.

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Журналисты также пообщались с десятком рекрутеров, которые набирают бойцов для различных подразделений в составе "Редута", и как потенциальные новобранцы узнали, что управление и финансирование так называемой ЧВК осуществляет российская разведка.

Изданию удалось поговорить с несколькими редутовцами, которые в 2022 году попали в украинский плен, а впоследствии были осуждены за пытки жителей Харьковщины. Это Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") и Максим Вольвак ("Эскадра").

Они рассказали, что ехали служить в 16-ю бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России. База этой бригады находится под Тамбовом, там же бойцы ЧВК тренируются перед отправкой в Украину, как говорится в расследовании.

В расследовании журналисты также приводят имя полковника Алексея Кондратьева как одного из основных кураторов так называемого добровольческого корпуса по линии ГРУ, куда входят редутовцы и заместитель главы российской разведки Владимир Алексеев - главный инициатор создания так называемой ЧВК.

Ни Владимир Алексеев и Алексей Кондратьев, ни российское Минобороны и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответили на вопросы журналистов.

За набор наемников в так называемые ЧВК и добровольческие формирования отвечает, скорее всего, Сергей Дроздов, как говорится в расследовании.

С помощью анализа внутренних документов, страниц российских военных в соцсетях, данных из закрытых российских баз и спутниковых снимков территории Украины, журналисты также смогли установить путь этого формирования по территории Украины после 24 февраля: часть редутовцев участвовали в боевых действиях в Киевской области, затем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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