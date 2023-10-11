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ЕС дал Маску сутки отреагировать на упреки в дезинформации в Twitter о войне в Израиле

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 11 октября 2023, 13:01
ЕС дал Маску сутки отреагировать на упреки в дезинформации в Twitter о войне в Израиле
Илон Маск, фото Getty Images

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал Илона Маска бороться с распространением дезинформации на его платформе в Twitter (X) после нападения ХАМАС на Израиль, чтобы соответствовать новым правилам ЕС относительно контента в интернете.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на  Reuters

Детали: Бретон в письме к Маску написал, что у него есть свидетельства того, что платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Евросоюзе. 

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Он не предоставил подробностей о дезинформации, о которой говорил.

Прямая речь: "Я предлагаю вам срочно обеспечить эффективность ваших систем и сообщить моей команде о принятых антикризисных мерах".

Детали: В ответ владелец Twitter (X) заявил, что политика его компании заключается в том, чтобы все было открытым и прозрачным.

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"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в Twitter (X), чтобы общественность могла их увидеть", – написал Маск в этой же соцсети.

"Вы хорошо знаете о сообщениях ваших пользователей и представителей власти о фейковом контенте и прославлении насилия. От вас зависит, продемонстрируете ли вы, что придерживаетесь своих слов", – ответил Бретон Маску в Twitter (X).

Правила в отношении онлайн-контента, известные как Акт о цифровых услугах (DSA), требуют от Twitter (X) и других крупных платформ удалять незаконный контент и принимать меры для преодоления рисков общественной безопасности и гражданскому дискурсу.

Бретон написал: "Я также ожидаю, что вы будете в контакте с соответствующими правоохранительными органами и Европолом и обеспечите оперативное реагирование на их запросы. Призываю вас обеспечить быстрый, точный и полный ответ на этот запрос в течение следующих 24 часов".

Евросоюз может оштрафовать Twitter (X) на сумму в размере до 6% от глобального оборота компании за невыполнение требований DSA.

Этому предшествовало: Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова во вторник призвала технологических гигантов, в частности соцсеть Twitter (X) Илона Маска, ответственнее относиться к борьбе с распространением российской дезинформации.

Bloomberg писал, что в результате нападения ХАМАСа в Израиле в соцсети X (Twitter) появилось большое количество дезинформации и путаницы – и это показало, что изменения политики, внесенные Маском, сделали ее ненадежной во время кризиса.

Исследование, опубликованное Европейской комиссией в начале сентября, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

Темы: МаскЕСсоцсетиИзраиль
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