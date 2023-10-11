Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии: 4 погибших

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 19:55
Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии: 4 погибших
Фото - ГСЧС

Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии, в результате российского удара 11 октября погибли 4 человека.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко

Детали: По словам министра, среди четырех погибших 72-летний мужчина и три женщины 69-ти, 67-ми и 60-ти лет.

Реклама:

Еще два человека получили травмы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало:

  • 11 октября русская армия ударила по гимназии в Никополе Днепропетровской области. Клименко сообщил, что погибли два сотрудника учебного заведения.
  • Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело третьей жертвы. Сообщалось, что частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Норвегия, Швеция и Дания вместе будут покупать артснаряды для Украины
Потери России в войне близки к 300 тысячам солдат и наемников – чиновник НАТО
Сухопутчики повредили российский вертолет Ми-8 во вторник
Враг запустил ударные БпЛА с нескольких направлений
Последние новости
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
Все новости...
Реклама: