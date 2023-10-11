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Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии: 4 погибших

Татьяна ОлейникСреда, 11 октября 2023, 19:55
Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии: 4 погибших
Фото - ГСЧС

Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии, в результате российского удара 11 октября погибли 4 человека.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко

Детали: По словам министра, среди четырех погибших 72-летний мужчина и три женщины 69-ти, 67-ми и 60-ти лет.

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Еще два человека получили травмы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Что предшествовало:

  • 11 октября русская армия ударила по гимназии в Никополе Днепропетровской области. Клименко сообщил, что погибли два сотрудника учебного заведения.
  • Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тело третьей жертвы. Сообщалось, что частично разрушено здание гимназии, повреждены 42 частных жилых дома, 18 хозяйственных построек, магазин, линии электропередач, автомобиль, солнечные панели.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
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