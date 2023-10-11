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Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії: 4 загиблих

Тетяна ОлійникСереда, 11 жовтня 2023, 19:55
Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії: 4 загиблих
Фото - ДСНС

Рятувальники завершили розбір завалів у Нікопольській гімназії, внаслідок російського удару 11 жовтня загинуло 4 людей.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Деталі: За словами міністра, серед чотирьох загиблих 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років.

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Ще дві людини отримали травми. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Що передувало:

  • 11 жовтня російська армія вдарила по гімназії у Нікополі Дніпропетровської області. Клименко повідомив, що загинуло двоє співробітників навчального закладу.
  • Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої жертви. Повідомляли, що частково зруйновано будівлю гімназії, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
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