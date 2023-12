УЕФА отменил допуск россиян до 17 лет на международные соревнования

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от решения о допуске российских сборных по футболу среди игроков до 17 лет на международные турниры.

Источник: журналист телеканала Sky News Роб Харрис в соцсети Х, АР

Прямая речь: "УЕФА отказался от идеи допустить российские команды среди игроков до 17 лет на международные турниры после негативной реакции. В УЕФА заявили, что не удалось найти техническое решение, которое позволило бы играть российским командам".

Breaking: UEFA drops plan to end blanket ban on Russian football teams after backlash

UEFA planned to allow U17s sides back for Euros qualifiers



UEFA saying "no technical solution to allow Russian teams to play could be found.”



Click for backgroundhttps://t.co/TfZryevxkr