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Украина поразила дронами носитель ракет РФ "Буян" и корабль "Павел Державин" – источники

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 12:15
Украина поразила дронами носитель ракет РФ Буян и корабль Павел Державин – источники
дрон СБУ "Морской малыш". скриншот

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами ВСУ атаковали носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" благодаря экспериментальному вооружению морских дронов.

Источник: собеседники "Украинской правды" в спецслужбе

Детали: Источники УП в СБУ подтверждают, что атака 13 октября на российский ракетоноситель "Буян" и позавчерашний подрыв "Державина" - дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины.

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Деталей в спецслужбе пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

Прямая речь одного из организаторов спецоперации: "После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока сумела уйти от наших разработок.

Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей".

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СБУ предупреждает россиян - не надо ходить украинскими водами, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".

Что предшествовало: По информации Крым.Реалии, 13 октября во временно оккупированном Севастополе прогремел сильный взрыв, который почувствовали даже в отдаленных частях города.

Российский "глава" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы якобы связаны с учениями военных РФ.

Telegram-канал "Крымский ветер" заявил о взрыве на российском ракетоносителе проекта "Буян-М", а также обнародовал видео задымленного судна.

Корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин" 11 октября получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя. 

Темы: ЧФ РоссиивойнаСБУ
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