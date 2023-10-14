ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль
Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который был одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.
Источник: IDF
Детали: По данным израильского войска, ночью на субботу истребители ЦАХАЛа нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газы.
Они отчитываются, что были уничтожены десятки объектов ХАМАС, а также боевики.
Дословно: "Кроме того, истребители ЦАХАЛа нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.
Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, который возглавлял воздушную систему ХАМАСа в городе Газа и был главным образом ответственен за руководство террористами во время субботней резни".
Больше деталей: ЦАХАЛ также отметил, что они предотвратили попытку группе боевиков проникнуть на территорию страны из Ливана.
По ним нанесли удар беспилотником.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газа.
- 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.