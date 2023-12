Зеленский поговорил с президентом Финляндии о безопасности и "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером провел телефонный разговор с финским лидером Саули Нииностио об оборонном пакете, безопасности и зерне.

Источник: об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Ниинистьо за девятнадцатый пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации "формулы мира", в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности.

"Рассказал о нынешнем продолжении инициативы Grain From Ukraine. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине", – добавил президент.

