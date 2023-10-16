Зеленский поговорил с президентом Финляндии о безопасности и "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером провел телефонный разговор с финским лидером Саули Нииностио об оборонном пакете, безопасности и зерне.

Источник: об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Ниинистьо за девятнадцатый пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации "формулы мира", в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности.

Реклама:

"Рассказал о нынешнем продолжении инициативы Grain From Ukraine. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине", – добавил президент.

I spoke with @Niinisto and expressed gratitude for Finland's 19th military aid package as well as its active participation in executing the Peace Formula, particularly the "radiation and nuclear safety" item.



I informed the President of the continuation of the "Grain From… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2023

ВИДЕО ДНЯ

Ниинистьо в своем сообщении был лаконичнее: поблагодарил Зеленского за "замечательный телефонный разговор" и заверил, что поддержка Финляндией Украины продолжается.

Thank you for a good telephone discussion @ZelenskyyUa. Finland’s strong support to Ukraine continues. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 16, 2023

Напомним, на прошлой неделе президент Финляндии одобрил предложение правительства о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 95 миллионов евро.

Общая стоимость пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,4 миллиарда евро.