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Зеленский поговорил с президентом Финляндии о безопасности и "формуле мира"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 21:29
Зеленский поговорил с президентом Финляндии о безопасности и формуле мира
фото - офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером провел телефонный разговор с финским лидером Саули Нииностио об оборонном пакете, безопасности и зерне.

Источник: об этом оба лидера сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Ниинистьо за девятнадцатый пакет оборонной помощи от Финляндии и действенное участие в реализации "формулы мира", в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности.

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"Рассказал о нынешнем продолжении инициативы Grain From Ukraine. Обсудили вызовы безопасности на Ближнем Востоке и ситуацию на поле боя в Украине", – добавил президент.

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Ниинистьо в своем сообщении был лаконичнее: поблагодарил Зеленского за "замечательный телефонный разговор" и заверил, что поддержка Финляндией Украины продолжается.

Напомним, на прошлой неделе президент Финляндии одобрил предложение правительства о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 95 миллионов евро.

Общая стоимость пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,4 миллиарда евро.

Темы: ЗеленскийФинляндиязерно
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