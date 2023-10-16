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Зеленський поговорив із президентом Фінляндії про безпеку й "формулу миру"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 21:29
Зеленський поговорив із президентом Фінляндії про безпеку й формулу миру
фото - офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері провів телефонну розмову з фінським лідером Саулі Нііністьо про оборонний пакет, безпеку та зерно.

Джерело: про це обоє лідерів повідомили у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що подякував Нііністьо за дев’ятнадцятий пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації "формули миру", зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку.

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"Розповів про цьогорічне продовження ініціативи Grain From Ukraine. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні", – додав президент.

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Нііністьо у своєму повідомленні був лаконічніший: подякував Зеленському за "чудову телефонну розмову" й запевнив, що підтримка Фінляндією України триває.

Нагадаємо, минулого тижня президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро.

Загальна вартість пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 1,4 мільярда євро.

Теми: ЗеленськийФінляндіязерно
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