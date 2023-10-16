Зеленський поговорив із президентом Фінляндії про безпеку й "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері провів телефонну розмову з фінським лідером Саулі Нііністьо про оборонний пакет, безпеку та зерно.

Джерело: про це обоє лідерів повідомили у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що подякував Нііністьо за дев’ятнадцятий пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації "формули миру", зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку.

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"Розповів про цьогорічне продовження ініціативи Grain From Ukraine. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні", – додав президент.

I spoke with @Niinisto and expressed gratitude for Finland's 19th military aid package as well as its active participation in executing the Peace Formula, particularly the "radiation and nuclear safety" item.



I informed the President of the continuation of the "Grain From… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2023

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Нііністьо у своєму повідомленні був лаконічніший: подякував Зеленському за "чудову телефонну розмову" й запевнив, що підтримка Фінляндією України триває.

Thank you for a good telephone discussion @ZelenskyyUa. Finland’s strong support to Ukraine continues. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 16, 2023

Нагадаємо, минулого тижня президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро.

Загальна вартість пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 1,4 мільярда євро.