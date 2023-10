Зеленський поговорив із президентом Фінляндії про безпеку й "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері провів телефонну розмову з фінським лідером Саулі Нііністьо про оборонний пакет, безпеку та зерно.

Джерело: про це обоє лідерів повідомили у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що подякував Нііністьо за дев’ятнадцятий пакет оборонної допомоги від Фінляндії та дієву участь у реалізації "формули миру", зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку.

"Розповів про цьогорічне продовження ініціативи Grain From Ukraine. Обговорили безпекові виклики на Близькому Сході та ситуацію на полі бою в Україні", – додав президент.

