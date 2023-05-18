В Беларуси возле украинской границы появились "зубы дракона"

В Беларуси, недалеко от границы с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений "зубы дракона".

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Сообщается, что линия "зубов" расположена в 10 километрах от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной. Расстояние от места их установки до границы с Украиной составляет около 20 километров.

Кроме того, совсем рядом идут строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений.

"Зубы дракона" и укрепления под Гомелем / Беларускі Гаюн

По данным БГ, в Беларуси "зубы дракона" производят минимум 6 компаний, которые поставляют их в РФ.

Локация расположения линии "зубов дракона" / Беларускі Гаюн

При этом четверг утром на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал украинское контрнаступление "дезинформацией" и заявил, что "никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может".

Что предшествовало: В декабре 2022 года в Курской области России, граничащей с Украиной, начали строить оборонительные сооружения - в полях устанавливали бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".