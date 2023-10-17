Киевский облсовет приостановил полномочия всех депутатов от ОПЗЖ − депутат

Киевский областной совет принял решение о приостановлении полномочий депутатов, которые были избраны по спискам запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.

Источник: депутат облсовета от "Европейской солидарности" Роман Тытыкало в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Тытыкало: "Только что Киевский областной совет поддержал мой проект решения, поданный по инициативе фракции "Европейская Солидарность Киевщины" "О приостановлении полномочий депутатов политической партии "Оппозиционная платформа − За жизнь", которым решено приостановить полномочия депутатов Киевского областного совета VIII созыва, которые выдвигались и были избраны по избирательным спискам политической партии "Оппозиционная платформа − За жизнь"".

Реклама:

Детали: Он также опубликовал соответствующий проект решения. Речь идет о приостановлении полномочий 8 депутатов.

Фото из Facebook Романа Тытыкало

Фото из Facebook Романа Тытыкало

На вопрос, имеет ли облсовет соответствующие полномочия, Тытыкало отметил, что в законе есть четкий перечень причин, по которым могут быть прекращены полномочия депутата (пункта о лишении мандата, если депутат избран от запрещенной партии в нем нет − ред.)

Прямая речь Тытыкало: "Также есть законопроект, который предусматривает, что среди таких причин должен быть и запрет политической партии. Но Верховная Рада никак не проголосует этот закон. Поэтому есть определенная правовая неопределенность − с одной стороны оснований для прекращения полномочий нет, но с другой − есть решение Верховного суда. Более того, Киевщина сильно пострадала от российской агрессии, общественность требует этого от депутатов. Поэтому мы решили пойти таким путем − приостановить их полномочия до момента принятия соответствующего решения Верховной Радой".

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что подобное решение уже подали в Макаровском и Бородянском горсоветах.

По словам Тытыкало, депутаты, избранные от ОПЗЖ, присутствовали на заседании 17 октября, кто-то из них голосовал против этого решения, кто-то воздержался, но после голосования, все они встали и покинули зал.

"Они встали и вышли из зала. Думаю, что они сразу приняли решение к исполнению.

Не считаю, что это решение нарушает права избирателей или права депутатов. В любом случае они могут доказать обратное через суд", − подчеркнул Тытыкало.

Депутат также убежден, что отсутствие в облсовете этих 8 избранников не скажется на принятии решений.

"Состав совета 84 депутата. Решения принимаются от общего состава. Должны проголосовать 43 человека, чтобы решение действовало. Участие или неучастие этих людей не повлияет на это", − считает Тытыкало.

Он пояснил, что избранники, чьи полномочия приостановили, вероятно, смогут и в дальнейшем пользоваться определенными преференциями, которые им дает статус депутата, потому что удостоверение "никто у них силой не будет забирать".

На вопрос, при каких условиях упомянутые депутаты могут вернуться к участию в заседаниях, Тытыкало сказал, что это возможно в случае отмены решения через суд.

"Один депутат вышел и высказался, что это решение политизировано, потому что, мол, те депутаты, которые остались, имеют проукраинскую позицию. Но есть решение суда о запрете партии, мы исходили из этого. По моему мнению, если бы не было в Украине этой 5-й колонны, если бы Медведчук не брал российские деньги, не рассказывал, что здесь якобы ждут Путина, то, возможно, Путин и не напал бы на Украину", − сказал Тытыкало.

Он добавил, что ЕС будет инициировать такие решения о приостановлении полномочий депутатов, избранных от ОПЗЖ, по всей Киевщине, и выразил надежду, что подобные "волевые решения" будут принимать и другие регионы по всей Украине.