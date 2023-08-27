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Авиакатастрофа на Житомирщине: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 10:26
Авиакатастрофа на Житомирщине: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов
коллаж: уп

Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы 25 августа в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Источник: Бригада тактической авиации города Васильков

Детали: Погибли в авиакатастрофе трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр". По словам военных, во время полномасштабной агрессии рф каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и Запорожском направлениях.

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Дословно: "Майор Вячеслав Минка (жил в Киевской области). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения имел более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Разбирался в различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин (проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика - до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Побратимы вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "juice". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В субботу стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа на Житомирщине.
  • ГБР расследует авиакатастрофу.
  • Президент Владимир Зеленский уверяет, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчиков, будут выяснены.

Темы: Воздушные силы ВСУавиа
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