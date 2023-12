ХАМАС заявил об атаке Израиля на больницу в Газе, те обвиняют противника в неудачном запуске ракеты

Боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

Источник: Министерство здравоохранения ХАМАС, Times Of Israel, Израильский телеканал "i24", OSINT-аналитик David Lisovtsev

Детали: Министерство здравоохранения ХАМАС сообщило, что во вторник Израиль авиаударом попал в больницу Газа, переполненную ранеными. Ведомство сообщило, что могло погибнуть не менее 500 человек, еще сотни находятся под завалами. В то же время, по сообщениям палестинского Минздрава, в больнице погибли по меньшей мере 200 человек.

Спикер израильской армии заявил, что продолжается расследование по этой информации. Вечером ЦАХАЛ обвинил в запуске ракеты палестинскую группировку "Исламский Джихад".

Израильский телеканал "i24" сообщил, что это могло быть следствием неудачного запуска ракеты со стороны ХАМАСа.

Такого же мнения OSINT-аналитики предполагают, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС, а не последствия авиационного удара ЦАХАЛ.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it's not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt