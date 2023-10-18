Самолет и 6 вертолетов: в Генштабе озвучили потери российской армии за сутки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 620 российских захватчиков, 15 боевых бронированных машин, 2 танка, 8 артиллерийских систем, самолет Су-25 и 6 вертолетов армии РФ.

Источник: оперативные данные Генштаба ВСУ на утро 18 октября, комментарий Управления по связям с общественностью ВСУ для "Украинской правды"

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

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личный состав – порядка 290050 (+620) человек,

танки – 4981 (+2) ед,

боевые бронированные машины – 9420 (+15) ед,

артиллерийские системы – 6944 (+8) ед,

РСЗО – 814 (+0) ед,

средства ПВО – 547 (+0) ед,

самолеты – 319 (+1) ед,

вертолеты – 323 (+6) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),

крылатые ракеты – 1534 (+1),

корабли / катера – 20 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 9303 (+10) ед,

специальная техника – 982 (+0).

Обновление: Как уточнили УП в Управлении по связям с общественностью ВСУ относительно потерь врага в авиатехнике, самолет Су-25 украинские защитники сбили около 10 утра 17 октября в районе Авдеевки.

Что касается вертолетов: по данным Генштаба ВСУ, 6 вертолетов были поражены в результате удара по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Потери России в войне против Украины на 18.10.2023 Генштаб ВСУ

Этому предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство.

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Силы спецопераций сообщили позже, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены: 9 вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов.