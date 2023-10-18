Самолет и 6 вертолетов: в Генштабе озвучили потери российской армии за сутки
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 620 российских захватчиков, 15 боевых бронированных машин, 2 танка, 8 артиллерийских систем, самолет Су-25 и 6 вертолетов армии РФ.
Источник: оперативные данные Генштаба ВСУ на утро 18 октября, комментарий Управления по связям с общественностью ВСУ для "Украинской правды"
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:
- личный состав – порядка 290050 (+620) человек,
- танки – 4981 (+2) ед,
- боевые бронированные машины – 9420 (+15) ед,
- артиллерийские системы – 6944 (+8) ед,
- РСЗО – 814 (+0) ед,
- средства ПВО – 547 (+0) ед,
- самолеты – 319 (+1) ед,
- вертолеты – 323 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
- крылатые ракеты – 1534 (+1),
- корабли / катера – 20 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 9303 (+10) ед,
- специальная техника – 982 (+0).
Обновление: Как уточнили УП в Управлении по связям с общественностью ВСУ относительно потерь врага в авиатехнике, самолет Су-25 украинские защитники сбили около 10 утра 17 октября в районе Авдеевки.
Что касается вертолетов: по данным Генштаба ВСУ, 6 вертолетов были поражены в результате удара по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.
Этому предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство.
Силы спецопераций сообщили позже, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены: 9 вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов.