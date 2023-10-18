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Самолет и 6 вертолетов: в Генштабе озвучили потери российской армии за сутки

Елена Рощина, Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 08:18
Самолет и 6 вертолетов: в Генштабе озвучили потери российской армии за сутки
Военная техника работает, фото 22 ОМБр

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 620 российских захватчиков, 15 боевых бронированных машин, 2 танка, 8 артиллерийских систем, самолет Су-25 и 6 вертолетов армии РФ.

Источник: оперативные данные Генштаба ВСУ на утро 18 октября, комментарий Управления по связям с общественностью ВСУ для "Украинской правды"

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

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  • личный состав – порядка 290050 (+620) человек,
  • танки – 4981 (+2) ед,
  • боевые бронированные машины – 9420 (+15) ед,
  • артиллерийские системы – 6944 (+8) ед,
  • РСЗО – 814 (+0) ед,
  • средства ПВО – 547 (+0) ед,
  • самолеты – 319 (+1) ед,
  • вертолеты – 323 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
  • крылатые ракеты – 1534 (+1),
  • корабли / катера – 20 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9303 (+10) ед,
  • специальная техника – 982 (+0).

Обновление: Как уточнили УП в Управлении по связям с общественностью ВСУ относительно потерь врага в авиатехнике, самолет Су-25 украинские защитники сбили около 10 утра 17 октября в районе Авдеевки. 

Что касается вертолетов: по данным Генштаба ВСУ, 6 вертолетов были поражены в результате удара по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Потери России в войне против Украины на 18.10.2023
Потери России в войне против Украины на 18.10.2023
Генштаб ВСУ

Этому предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство.

ВИДЕО ДНЯ

Силы спецопераций сообщили позже, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены: 9 вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов.

УП, дополнено
Темы: войнапотери в войнеРосcияГенштаб
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