Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолет и 6 вертолетов: в Генштабе озвучили потери российской армии за сутки

Елена Рощина, Валентина РоманенкоСреда, 18 октября 2023, 08:18
Самолет и 6 вертолетов: в Генштабе озвучили потери российской армии за сутки
Военная техника работает, фото 22 ОМБр

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 620 российских захватчиков, 15 боевых бронированных машин, 2 танка, 8 артиллерийских систем, самолет Су-25 и 6 вертолетов армии РФ.

Источник: оперативные данные Генштаба ВСУ на утро 18 октября, комментарий Управления по связям с общественностью ВСУ для "Украинской правды"

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личный состав – порядка 290050 (+620) человек,
  • танки – 4981 (+2) ед,
  • боевые бронированные машины – 9420 (+15) ед,
  • артиллерийские системы – 6944 (+8) ед,
  • РСЗО – 814 (+0) ед,
  • средства ПВО – 547 (+0) ед,
  • самолеты – 319 (+1) ед,
  • вертолеты – 323 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
  • крылатые ракеты – 1534 (+1),
  • корабли / катера – 20 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9303 (+10) ед,
  • специальная техника – 982 (+0).

Обновление: Как уточнили УП в Управлении по связям с общественностью ВСУ относительно потерь врага в авиатехнике, самолет Су-25 украинские защитники сбили около 10 утра 17 октября в районе Авдеевки. 

Что касается вертолетов: по данным Генштаба ВСУ, 6 вертолетов были поражены в результате удара по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Потери России в войне против Украины на 18.10.2023
Потери России в войне против Украины на 18.10.2023
Генштаб ВСУ

Этому предшествовало: В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска. Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство.

ВИДЕО ДНЯ

Силы спецопераций сообщили позже, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены: 9 вертолетов различных модификаций, спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов.

УП, дополнено
Темы: войнапотери в войнеРосcияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
война
Израиль создал гуманитарную зону на юге Газы
Путин отреагировал на передачу Украине ракет ATACMS
Россияне выпустили управляемые авиабомбы по Херсонской области: 2 погибших − ОВА
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: