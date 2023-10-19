В Москве среди жилых домов открыли ракетный завод

В столице России на территории индустриального парка "Руднево" открылся завод по производству ракет ПВО площадью 93,7 тыс. кв. м.

Источник: "Медуза", "Важные истории"

Детали: Как утверждается на сайте правительства Москвы, завод возвели за "рекордные" восемь с половиной месяцев.

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По словам гендиректора "Алмаз-Антей" Яна Новикова, концерн рассчитывает запустить производство ракет к октябрю 2024 года.

"Важные истории" отмечают, что индустриальный парк "Руднево", на территории которого планируется запустить производство ракет, расположен в непосредственной близости к жилым домам (судя по "Яндекс Картам", до ближайшего дома меньше 500 метров).

Строительство парка началось в конце 2020-го, первые 16 корпусов завершили спустя два года. Предполагалось, что основной костяк технопарка составят предприятия в сферах строительства, авиации и электронной промышленности.

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В ноябре 2022 года правительство Москвы сообщило о решении организовать здесь полигон для испытания беспилотников площадью в 100 гектаров. Ради него в октябре тайно по ночам начали вырубать охраняемую природную территорию "Косинский".