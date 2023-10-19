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У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод

Валентина РоманенкоЧетвер, 19 жовтня 2023, 11:51
У Москві серед житлових будинків відкрили ракетний завод
скриншот

У столиці Росії на території індустріального парку "Руднєво" відкрили завод із виробництва ракет ППО площею 93,7 тис. кв. м.

Джерело: "Медуза", "Важные истории"

Деталі: Як стверджується на сайті уряду Москви, завод збудували за "рекордні" вісім із половиною місяців.

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За словами гендиректора "Алмаз-Антей" Яна Новікова, концерн розраховує запустити виробництво ракет до жовтня 2024 року.

"Важные истории" зазначають, що індустріальний парк "Руднєво", на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків (судячи з "Яндекс Карт", до найближчого будинку менш ніж 500 метрів).

Будівництво парку почалося наприкінці 2020-го, перші 16 корпусів завершили за два роки. Передбачалося, що основний кістяк технопарку складуть підприємства у сферах будівництва, авіації та електронної промисловості.

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді 2022 року уряд Москви повідомив про рішення організувати тут полігон для випробування безпілотників площею 100 гектарів. Заради нього в жовтні таємно ночами почали вирубувати охоронювану природну територію "Косинський".

Теми: Росіязброя
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