Враг с помощью авиации пытается окружить Авдеевку: ВСУ сбили уже 5 самолетов РФ за 10 суток
Четверг, 19 октября 2023, 10:30
За последние 10 дней украинские защитники уничтожили уже 5 самолетов в Донецкой области.
Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления, источник УП
Дословно ОСУВ "Таврия": "В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток, при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши воины отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток".
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Детали: По данным источника УП в военных кругах, самолет Су-25, учтенный в нынешней сводке Генштаба о потерях врага, украинские бойцы сбили на Авдеевском направлении в первой половине дня 18 октября.
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