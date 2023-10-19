Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг с помощью авиации пытается окружить Авдеевку: ВСУ сбили уже 5 самолетов РФ за 10 суток

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 октября 2023, 10:30
Враг с помощью авиации пытается окружить Авдеевку: ВСУ сбили уже 5 самолетов РФ за 10 суток
иллюстративное ФОТО: GETTY IMAGES

За последние 10 дней украинские защитники уничтожили уже 5 самолетов в Донецкой области.

Источник: Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления, источник УП

Дословно ОСУВ "Таврия": "В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток, при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши воины отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток".

Реклама:

Детали: По данным источника УП в военных кругах, самолет Су-25, учтенный в нынешней сводке Генштаба о потерях врага, украинские бойцы сбили на Авдеевском направлении в первой половине дня 18 октября.

Смотрите также: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Авдеевкаавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Авдеевка
Россия в районе одного села потеряла более полусотни единиц техники – DeepState
Из Авдеевки эвакуировали 13 жителей
Оккупанты пытаются окружить Авдеевку, за сутки ВСУ отбили 10 атак − Генштаб
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: