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Украинские летчики оттачивают навыки на тренажерах F-16 – Игнат

Елена РощинаПонедельник, 2 октября 2023, 09:46
Украинские летчики оттачивают навыки на тренажерах F-16 – Игнат
Юрий Игнат, фото Армія Inform

В Украине формируются новые группы военных летчиков, которые в будущем будут учиться управлять американским истребителем F-16, тогда как часть летчиков уже учится на авиационных тренажерах этой модели самолета.

Источник: спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей утром 2 октября

Прямая речь Игната: "Новые группы, безусловно, формируются. Здесь летчики выполняют домашнее задание по изучению (английского) языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов – вы уже видели. 

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То, что происходит там (за рубежом – ред.) – это информация непубличная, не хотят партнеры особо об этом говорить, просто делают свою работу. А наши пилоты учатся. 

Поэтому летают уже и на авиационных тренажерах – это не симулятор, это уже фактически полноценный самолет: кабина, которая движется, которая полностью повторяет кабину F-16. Следующий этап – соответственно, полеты с инструктором уже в настоящих самолетах".

Этому предшествовало: Первая группа украинских летчиков отбыла за границу для обучения полетам на истребителях F-16, для них предусмотрели и языковые курсы

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Между тем летчики в Украине пока учатся управлять F-16 с помощью симулятора полета на самолете с очками виртуальной реальности и программой с картами территории Украины.

Кроме того, украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на шведских истребителях "Gripen".

Темы: истребителиВоздушные силы ВСУавиапомощь Украине
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