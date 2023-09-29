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Обучение на F-16: в США начались языковые курсы для украинских пилотов

Ольга ГлущенкоПятница, 29 сентября 2023, 02:40
Обучение на F-16: в США начались языковые курсы для украинских пилотов
F-16, фото Getty Images

В США официально подтвердили начало курсов английского языка в рамках программы подготовки украинских пилотов к управлению истребителями F-16.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Обучение английскому языку для нескольких пилотов начались".

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Детали: Сингх отметила, что продолжительность курсов будет зависеть от навыков, которыми украинские военные уже владеют.

Она также признала, что потенциальный правительственный "шатдаун", который может произойти в США 1 октября, способен повлиять на языковую подготовку украинских пилотов. В частности, это касается гражданского персонала, привлеченного к обучению, который не сможет работать в условиях прекращения бюджетного финансирования.

Напомним: В начале сентября тогдашний министр обороны Алексей Резников заявлял, что Вооруженные силы будут иметь F-16 для применения на фронте весной 2024 года.

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Украинское военное руководство рассчитывает, что Силы обороны смогут использовать истребители F-16 на поле боя уже этой зимой.

Первая группа пилотов может пройти обучение на истребителях F-16 в США до конца года, однако выполнять боевые задачи они смогут позже.

Темы: СШАавиаистребители
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