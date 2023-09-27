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Воздушные силы показали, как пилоты в Украине тренируются управлять F-16

Елена РощинаСреда, 27 сентября 2023, 10:45
Воздушные силы показали, как пилоты в Украине тренируются управлять F-16
Симулятор полета на F-16, скриншот с видео Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины показали видеозапись о том, как украинские пилоты адаптируются к американскому истребителю F-16 с помощью симулятора полета на самолете. 

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook и Telegram

Дословно ВС: "Конечно, наша цель – полноценные авиатренажеры самолетов F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. Но все начинается с малого.

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Поэтому пока побратимы осваивают F-16 за рубежом, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле. И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины".

Детали: В сюжете показано, как пилот на симуляторе самолета с помощью очков виртуальной реальности, ручки управления двигателем, педалей и монитора учится управлять американским истребителем.

Также летчик учится наводить ракеты на цели.

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Таким образом летчик может тренироваться как в одиночном "полете", так и в групповом. Летчики при этом могут находиться в разных уголках Украины.

Авиасимуляторы есть уже практически у всех бригад тактической авиации, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Это позволит в будущем пилотам быстрее осваивать западные истребители в Европе и Америке.

Игнат также отметил, что в программу загружены реальные карты Украины, включая оккупированные территории.

Предыстория: 

УП, дополнено
Темы: истребителиавиаВоздушные силы ВСУ
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