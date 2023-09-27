Воздушные силы показали, как пилоты в Украине тренируются управлять F-16
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины показали видеозапись о том, как украинские пилоты адаптируются к американскому истребителю F-16 с помощью симулятора полета на самолете.
Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook и Telegram
Дословно ВС: "Конечно, наша цель – полноценные авиатренажеры самолетов F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. Но все начинается с малого.
Поэтому пока побратимы осваивают F-16 за рубежом, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле. И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины".
Детали: В сюжете показано, как пилот на симуляторе самолета с помощью очков виртуальной реальности, ручки управления двигателем, педалей и монитора учится управлять американским истребителем.
Также летчик учится наводить ракеты на цели.
Таким образом летчик может тренироваться как в одиночном "полете", так и в групповом. Летчики при этом могут находиться в разных уголках Украины.
Авиасимуляторы есть уже практически у всех бригад тактической авиации, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Это позволит в будущем пилотам быстрее осваивать западные истребители в Европе и Америке.
Игнат также отметил, что в программу загружены реальные карты Украины, включая оккупированные территории.
Предыстория:
- По состоянию на 24 августа 2023 года три страны – Нидерланды, Дания и Норвегия – подтвердили готовность предоставить Украине истребители F-16 после обучения пилотов и инженеров. Ряд стран готовы были тренировать украинских пилотов на этих самолетах.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина имеет договоренности о поставке 50-60 истребителей F-16, но в целом для защиты неба требуется около 160 таких самолетов.
- В сентябре в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские летчики обучаются и проходят подготовку на F-16.
- В Воздушных силах Национальной гвардии США заявили, что первая группа украинских пилотов может пройти обучение на истребителях F-16 в США до конца года, однако выполнять боевые задачи они смогут позже.
- СМИ писали, что украинское военное руководство рассчитывает, что Силы обороны смогут использовать истребители F-16 на поле боя уже зимой 2023-2024 годов.