В России выложили в сеть адреса воинских частей и других режимных объектов – СМИ

Власти нескольких российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург, выложили в открытый доступ адреса режимных объектов, которые нельзя отключать от электричества.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на российский центр "Досье"

Дословно: "Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобным названием "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям". Именно в списке этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов".

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Детали: Как отмечают авторы, в списке есть перечень всех воинских частей и учреждений Минобороны, расположенных в Москве. Они уверяют, что так можно узнать, где в Москве живут сотрудники самых секретных ведомств.

Часть списка с перечислением объектов Минобороны в Москве скрин Досье

Например, самая большая концентрация объектов, связанных со спецслужбами - в районе Серебряный Бор на западе Москвы. Там, в частности, расположены дачи, связанные со Службой внешней разведки, как утверждается в расследовании.

Расследователи перечисляют адреса и опубликовали их фото. Кроме дач, в списке много жилых домов, принадлежащих СВР, Федеральной службе охраны (ФСО) или ГРУ. Конкретные квартиры не указываются. Они также составили "карту самых опасных мест", включив туда объекты, найденные в списках.

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Дословно: "Мы уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным, а вот мирным жителям в России они помогут лучше оценивать риски".