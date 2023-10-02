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Россия строит новую дорогу из Ростова в Мариуполь

Евгений КизиловПонедельник, 2 октября 2023, 15:55
Россия строит новую дорогу из Ростова в Мариуполь
Красная линия - новая дорога, синяя - старая, фото Planet.com

Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь.

Источник: спутниковые снимки сервиса Planet.com, "Радио Свобода"

Детали: Сравнение фотографий за октябрь 2023 и октябрь 2022 года показывает, что идет строительство.

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Видно, что трасса пройдет вдали от населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги.

Ранее стало известно, что Россия строит новую железнодорожную ветку, которая соединит Мариуполь с Донецком.

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Темы: РосcияМариупольдорогистроительство
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