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У Росії виклали в мережу адреси військових частин та інших режимних об'єктів – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 14:24
У Росії виклали в мережу адреси військових частин та інших режимних об'єктів – ЗМІ
Будівля Міноборони РФ в Москві, ілюстративне фото з Вікіпедії

Влада кількох російських міст, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, виклала у відкритий доступ адреси режимних обʼєктів, які не можна відключати від електрики.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на російський центр "Досье"

Дослівно: "Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ із незручною назвою "Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків". Саме у списку цих особливих споживачів електроенергії відкритим текстом перераховані адреси режимних обʼєктів". 

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Деталі: Як зазначають автори, у списку є перелік усіх військових частин та установ Міноборони, розташованих у Москві. Вони запевняють, що так можна дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств.

Частина списку з перерахуванням об'єктів Міноборони в Москві
Частина списку з перерахуванням об'єктів Міноборони в Москві
скрін Досье

Наприклад, найбільша концентрація обʼєктів, повʼязаних зі спецслужбами – у районі Срібний Бір на заході Москви. Там, зокрема, розташовані дачі, повʼязані зі Службою зовнішньої розвідки, як стверджується в розслідуванні. 

Розслідувачі перераховують адреси та опублікували їхні фото. Крім дач, у списку є багато житлових будинків, що належать СЗР, Федеральній службі охорони (ФСО) або ГРУ. Конкретні квартири не вказуються. Вони також склали "мапу найнебезпечніших місць", включивши туди обʼєкти, знайдені в списках. 

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Дослівно: "Ми впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим, а от мирним жителям у Росії вони допоможуть краще оцінювати ризики".

Теми: Росіяелектроенергія
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