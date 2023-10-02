Украина больше других покупает немецкое оружие
За первые 3 квартала 2023 года федеральное правительство Германии одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: "Неизменная поддержка Германией Украины в ее защите себя от российской агрессии, противоречащей международному праву, продолжает четко отражаться в лицензионных объемах экспорта вооружений", – заявил государственный секретарь министерства экономики Свен Гигольд.
Согласно данным ведомства, в 2022 году экспортные поставки немецкого оружия составили 8,35 миллиарда евро, тогда как за первые три квартала этого года – уже 8,76 миллиарда евро.
Это уже второй по величине показатель в истории ФРГ. Только в 2021 году он был выше – 9,35 миллиарда евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель отметку в шесть миллиардов превышали только пять раз.
Напомним:
- Ранее немецкий концерн Rheinmetall получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром").
- В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.
- Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.