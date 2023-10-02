Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина больше других покупает немецкое оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 16:23
Украина больше других покупает немецкое оружие
фото: Anton Petrus

За первые 3 квартала 2023 года федеральное правительство Германии одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: "Неизменная поддержка Германией Украины в ее защите себя от российской агрессии, противоречащей международному праву, продолжает четко отражаться в лицензионных объемах экспорта вооружений", – заявил государственный секретарь министерства экономики Свен Гигольд.

Реклама:

Согласно данным ведомства, в 2022 году экспортные поставки немецкого оружия составили 8,35 миллиарда евро, тогда как за первые три квартала этого года – уже 8,76 миллиарда евро.

Это уже второй по величине показатель в истории ФРГ. Только в 2021 году он был выше – 9,35 миллиарда евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель отметку в шесть миллиардов превышали только пять раз.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

В Польше начались парламентские выборы

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

Все новости...
Германия
Премьер Польши предостерег Зеленского от тесного союза с Германией
В Бундестаге заявили, что Украина имеет право бить ракетами по территории РФ
Лидера немецкого ХДС критикуют за слова, что беженцы быстрее немцев попадают к стоматологу
Последние новости
10:03
ХАМАС заявляет о более 2300 погибших палестинцев за неделю
09:47
фотоУченые разработали детализированную карту человеческого мозга
09:31
Лидеры стран ЕС проведут виртуальный саммит по Ближнему Востоку
09:12
Враг ночью атаковал Херсонщину, есть пострадавший
08:51
Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT
08:40
В Польше начались парламентские выборы
08:27
Россия ночью ударила по частному дому на Харьковщине, двое погибших
07:56
Защитники уничтожили еще 880 оккупантов и 8 вражеских танков
07:43
фотоНочью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА
06:54
На фронте произошло 60 боевых столкновений – сводка Генштаба
Все новости...
Реклама: