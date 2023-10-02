Украина больше других покупает немецкое оружие

За первые 3 квартала 2023 года федеральное правительство Германии одобрило экспорт в Украину военной техники на сумму 3,3 миллиарда евро, что делает Киев крупнейшим получателем немецкого вооружения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: "Неизменная поддержка Германией Украины в ее защите себя от российской агрессии, противоречащей международному праву, продолжает четко отражаться в лицензионных объемах экспорта вооружений", – заявил государственный секретарь министерства экономики Свен Гигольд.

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Согласно данным ведомства, в 2022 году экспортные поставки немецкого оружия составили 8,35 миллиарда евро, тогда как за первые три квартала этого года – уже 8,76 миллиарда евро.

Это уже второй по величине показатель в истории ФРГ. Только в 2021 году он был выше – 9,35 миллиарда евро. Для сравнения, за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель отметку в шесть миллиардов превышали только пять раз.

Напомним:

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