Переломный момент в истории – Байден в обращении объяснил, зачем отдавать миллиарды на войны

В обращении к народу в четверг президент США Джо Байден назвал этот момент в истории "переломным моментом" – битвой между мировыми демократиями и автократиями.

Источник: CNN

Детали: Обращаясь непосредственно к американскому народу, он сказал, что сейчас именно такой момент, поскольку пытался заручиться поддержкой для финансирования войн в Украине и Израиле.

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Байден сравнил события этого месяца в Израиле с почти 20 месяцами войны в Украине. Он обвинил ХАМАС и президента России Владимира Путина в желании "полностью уничтожить соседнюю демократию", но отметил, что они "представляют разные угрозы".

Президент США сказал, что поддержка обеих войн в Израиле и Украине является "жизненно важной для национальной безопасности Америки".

Байден объяснил, что военная помощь Украине помогает создать рабочие места в Америке: "Позвольте мне прояснить кое-что. Мы отправляем Украине технику, которая лежит у нас на складах. И когда мы используем деньги, предоставленные Конгрессом, мы за этот счет пополняем наши собственные запасы новым оборудованием, оружием, защищающим Америку и изготовленным в Америке".

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Он предупредил, что противники и конкуренты США "наблюдают". Байден выступил против исламофобии и антисемитизма, которые усилились в последние дни. Он обратился к тем, кто пострадал от этого: "Я хочу вам сказать вот что: вы все американцы".

Президент США упомянул свою недавнюю поездку в Израиль, где он встретился с израильскими официальными лицами и подтвердил поддержку страны. Он сказал, что находясь там, он "видел людей сильных, решительных, стойких, а также злых, в шоке и глубокой, глубокой боли".

Он также повторил свое обещание вернуть американских заложников домой в Америку, сказав, что "для меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, которые являются заложниками".

Помимо этого, Байден подтвердил поддержку решения о двух государствах, сказав, что "Израиль и палестинцы одинаково заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире".

Президент США пытался провести четкое разграничение между ХАМАС и палестинским народом. Он сказал, что боевая группировка "не представляет палестинский народ" и обвинил ее в использовании палестинцев "в качестве живого щита". Он сказал, что его "сердце разбито из-за трагической потери палестинских жизней" и добавил, что США "остаются преданными праву палестинского народа на достоинство и самоопределение".

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