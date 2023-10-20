Зеленский: Российские потери действительно впечатляют – то, что нужно Украине

владимир зеленский, скриншот из видео его обращения в соцсетях

Президент Владимир Зеленский сообщает, что в последние дни россияне несут особенно большие потери на фронте, и это именно то, что нужно Украине.

Источник: Зеленский во время визита в Херсонскую область и в Николаев, говорится в его сообщении в Facebook

Прямая речь: "В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине".

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Детали: По словам президента, в пятницу он провел совещание с главкомом Валерием Залужным, руководителем Генштаба Сергеем Шапталой, руководителем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, а также командующими ОСУВ "Одесса" и морской пехоты.

Обсуждали ситуацию в Херсоне и области, в целом на юге, а также в Донецкой области, где прежде всего внимание уделялось Авдеевке. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине.

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Кроме того, Зеленский провел совещание в Николаеве - с руководителями области, города, военными и правоохранителями. Говорили о защите региона, инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

Также проанализировали социальные вопросы, которые важны для Николаева, городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды в городе, социальная поддержка людей, экономическая работа.

Областной руководитель СБУ выступил "с важным докладом" по защите Николаева и области от диверсионной активности России и коллаборационистов.

Особое внимание во время встреч уделили защите неба от российских бомб и ракет.

Прямая речь: "Работаем, чтобы усилить ПВО. Спасибо всем в мире, кто помогает!"

Напомним: Зеленский после совещания на Херсонщине с пограничниками по ситуации в прифронтовых областях приехал в Николаев, где провел совещание по актуальным вопросам безопасности и жизнедеятельности в области.