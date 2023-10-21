В ВСУ рассказали о тактике россиян под Авдеевкой: тоннели и роботизированные машинки

На Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику – рыть тоннели ближе к украинским позициям.

Источник: представитель 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире телемарафона

Прямая речь: "Относительно тактики россиян. Часто сравнивают нашу войну с Первой мировой. И на Авдеевском направлении они (россияне – ред.) начали применить такую тактику – рыть тоннели. Роют тоннели поближе к нашим позициям. Во-первых, в плане маскировки. Во-вторых, чтобы где-то вынырнуть ближе к нашим позициям неожиданно.

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И также наши разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных машинок, которые выполняют функцию таких транспортных машинок дистанционного управления, боекомплект подвозят... Это какие-то специализированные машинки, они довольно большие, которые могут брать на себя нормальный вес".

Детали: Спикер добавил, что ресурса у россиян возле Авдеевки много.

"Ресурса у них достаточно, ежедневно продолжаются очень ожесточенные бои, ежедневно бросают новые и новые силы на штурмы – как личный состав, так и бронетехнику, авиацию, артиллерию", – сказал он.