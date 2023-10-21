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Первые грузовики с гумпомощью заехали в Сектор Газы, но иностранцев не выпустили

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 23:44
Первые грузовики с гумпомощью заехали в Сектор Газы, но иностранцев не выпустили
грузовики с гумпомощью возле КПП Рафах 21 октября, фото: Anadolu via Getty Images

Первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что КПП Рафах был снова закрыт после того, как через него проехали грузовики египетского Красного Полумесяца, который отвечает за доставку помощи от различных агентств ООН.

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На египетской стороне ждали более 200 грузовиков.

Когда грузовики с гумпомощью въехали через Рафах, со стороны Сектора Газа к КПП бросились палестинские американцы и другие лица с двойным гражданством, однако их не пропустили.

Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами бесполезно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе, пишет издание.

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Гуманитарные организации ООН заявили, что первая колонна из 20 грузовиков помощи, которая прибыла в Газу в субботу, является "только началом".

В совместном заявлении агентств, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и другие, говорится о том, что более 1,6 миллиона человек остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Между тем, "Врачи без границ" заявляют, что система здравоохранения Газы "на грани коллапса".

Вместе с тем, армия обороны Израиля в субботу обнародовала тепловизионные кадры, на которых видно, как неудачные запуски ракет из Газы падают на территорию сектора.

По данным ЦАХАЛа, с 7 октября более 550 ракет, выпущенных по Израилю, не достигли цели, в результате чего погибли палестинцы.

Темы: ИзраильСектор Газа
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