Первые грузовики с гумпомощью заехали в Сектор Газы, но иностранцев не выпустили

Первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Сектор Газы в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Источник: The Times of Israel

Детали: Сообщается, что КПП Рафах был снова закрыт после того, как через него проехали грузовики египетского Красного Полумесяца, который отвечает за доставку помощи от различных агентств ООН.

На египетской стороне ждали более 200 грузовиков.

Когда грузовики с гумпомощью въехали через Рафах, со стороны Сектора Газа к КПП бросились палестинские американцы и другие лица с двойным гражданством, однако их не пропустили.

Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами бесполезно ждали часами, по крайней мере, уже пятый раз на этой неделе, пишет издание.

Гуманитарные организации ООН заявили, что первая колонна из 20 грузовиков помощи, которая прибыла в Газу в субботу, является "только началом".

В совместном заявлении агентств, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и другие, говорится о том, что более 1,6 миллиона человек остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Между тем, "Врачи без границ" заявляют, что система здравоохранения Газы "на грани коллапса".

Вместе с тем, армия обороны Израиля в субботу обнародовала тепловизионные кадры, на которых видно, как неудачные запуски ракет из Газы падают на территорию сектора.

IDF thermal footage shows failed rocket launches from Gaza, landing short in the Strip. According to the IDF, more than 550 rockets have fallen short since Oct. 7. pic.twitter.com/snjY8Y1rTx