Иран помог спланировать атаку на Израиль – WSJ

По словам высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы, представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.

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Детали операции были уточнены во время нескольких встреч в Бейруте, в которых приняли участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС, который удерживает власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.

Представители США говорят, что не видели доказательств причастности Тегерана. В интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, госсекретарь Энтони Блинкен сказал: "Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил этой конкретной атакой или стоял за ней, но это, безусловно, длинная связь".

"На данный момент у нас нет никакой информации, чтобы подтвердить эту информацию", - сказал американский официальный представитель этих встреч.

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Однако европейский чиновник и советник сирийского правительства предоставил такую же информацию об участии Ирана в подготовке нападения, как и высокопоставленные члены ХАМАС и Хезболла.

Иранская делегация в ООН в Нью-Йорке не ответила на запрос о комментарии. Верховный лидер Ирана, Аятолла Али Хаменеи, высоко оценил нападения, заявив в заметке на X, ранее известном как Twitter, что "сионистский режим будет уничтожен руками палестинского народа и сил Сопротивления во всем регионе".

Прямая роль Ирана вывела бы из тени длительный конфликт Тегерана с Израилем, повысив риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Высокопоставленные израильские службы безопасности пообещали нанести удар по руководству Ирана, если Тегеран будет признан ответственным за убийство израильтян.

Более широкий план КСИР заключается в том, чтобы создать многофронтовую угрозу, которая может задушить Израиль со всех сторон - "Хезболла" и Народный фронт освобождения Палестины на севере и Палестинский исламский джихад и ХАМАС в Газе и на Западном берегу.

Израиль обвинил Иран, заявив, что он стоит за нападениями, хотя и косвенно.

Способность палестинских и ливанских вооруженных формирований координировать действия с Ираном будет проверена в ближайшие дни.

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