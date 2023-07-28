Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Федерация приостановила дисквалификацию Харлан: она сможет выступить на ЧМ

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 22:31
Федерация приостановила дисквалификацию Харлан: она сможет выступить на ЧМ
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО FIE

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить в команде на чемпионате мира.

Источник: "Суспільне", La Repubblica

Детали: Отмечается, что исполком FIE изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

Реклама:

По решению FIE Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Однако ее отстранение лишь "приостановлено". FIE дополнительно отметила, что считает "черную карточку" правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультаций с МОК решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира для соблюдения "олимпийского духа".

Соревнования в личном турнире на чемпионате мира уже завершились. "Приостановленная" дисквалификация не даст Харлан возможности выступить именно в них - только в командном турнире.

ВИДЕО ДНЯ

Международная федерация фехтования объявила, что этот инцидент изменит правила фехтования на шпагах: "Традиционное рукопожатие в конце поединка будет немедленно заменено на дистанционное приветствие, что позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они соревнуются как нейтралы".

Почему это важно: На чемпионате мира, где Харлан дисквалифицировали после первой же встречи, кроме медалей, разыгрывались лицензии для участия в Олимпиаде-2024.

Поскольку "черная карточка", выписанная украинской фехтовальщице, означала автоматическое отстранение от командного турнира, то и шансы на борьбу за олимпийскую лицензию для Харлан сводились к минимуму.

Что этому предшествовало:

  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
  • Дисквалификация продлится 60 дней.
  • Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Темы: спортОлимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
спорт
Персональная кукла Барби Харлан продана на аукционе за $10 400
Украинскую тяжелоатлетку Деху отстранили от ЧМ-2023 из-за допинга
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: