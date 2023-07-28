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Федерация приостановила дисквалификацию Харлан: она сможет выступить на ЧМ

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 22:31
Федерация приостановила дисквалификацию Харлан: она сможет выступить на ЧМ
ОЛЬГА ХАРЛАН, ФОТО FIE

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) приостановил "черную карточку" для украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Теперь она сможет выступить в команде на чемпионате мира.

Источник: "Суспільне", La Repubblica

Детали: Отмечается, что исполком FIE изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

По решению FIE Харлан будет допущена к командным соревнованиям на чемпионате мира в Милане, которые являются решающими для квалификации на Олимпиаду 2024 года в Париже.

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Однако ее отстранение лишь "приостановлено". FIE дополнительно отметила, что считает "черную карточку" правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультаций с МОК решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира для соблюдения "олимпийского духа".

Соревнования в личном турнире на чемпионате мира уже завершились. "Приостановленная" дисквалификация не даст Харлан возможности выступить именно в них - только в командном турнире.

Международная федерация фехтования объявила, что этот инцидент изменит правила фехтования на шпагах: "Традиционное рукопожатие в конце поединка будет немедленно заменено на дистанционное приветствие, что позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они соревнуются как нейтралы".

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Почему это важно: На чемпионате мира, где Харлан дисквалифицировали после первой же встречи, кроме медалей, разыгрывались лицензии для участия в Олимпиаде-2024.

Поскольку "черная карточка", выписанная украинской фехтовальщице, означала автоматическое отстранение от командного турнира, то и шансы на борьбу за олимпийскую лицензию для Харлан сводились к минимуму.

Что этому предшествовало:

  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
  • Дисквалификация продлится 60 дней.
  • Международный олимпийский комитет заявил о солидарности с украинскими спортсменами и призвал международные федерации проявлять чувствительность, когда соревнуются украинские и российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Темы: спортОлимпиада
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