Россияне пытаются окружить Авдеевку, штурмуют на Марьинском и Купянском направлениях

За прошедшие сутки продолжались бои под Бахмутом и Авдеевкой, которую россияне пытаются окружить, на Купянском и Марьинском направлении вражеские войска вели безуспешные штурмовые действия, на Херсонском направлении защитники Украины вели контрбатарейную борьбу.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00 пятницы 27 октября, 611 сутки широкомасштабной войны

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Авиационным ударам подверглись Архангельское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Отрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей".

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где украинские защитники отбили 10 атак.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но украинские воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.