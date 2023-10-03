FT: Еврокомиссия планирует разморозить миллиарды евро для Венгрии в поисках поддержки Украины

Еврокомиссия готовится выделить Венгрии миллиарды евро из фондов ЕС, которые сейчас заморожены из-за проблем с верховенством права в стране, чтобы обеспечить поддержку Будапешта в вопросе увеличения бюджета Евросоюза и предоставления значительной финансовой помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times и ее источники

Детали: Если замороженные еще в декабре прошлого года средства будут разблокированы, это станет победой премьер-министра Виктора Орбана, который пообещал блокировать любое увеличение бюджета ЕС до тех пор, пока Венгрия не получит доступ к нему.

Реклама:

Еврокомиссия намерена разморозить около 13 млрд евро финансирования для Венгрии до конца ноября, отметили три чиновника, информированные о переговорах.

Двое из них сказали, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана по увеличению бюджета.

В декабре прошлого года ЕС заморозил 22 млрд евро из фондов сплочения, выделенных Венгрии. Это произошло после того, как Брюссель решил, что Венгрия не соблюдает правила защиты прав человека и верховенства права.

ВИДЕО ДНЯ

В мае Венгрия провела судебную реформу в ответ на требования Брюсселя, что позволило бы Еврокомиссии разблокировать 13 миллиардов евро – более половины замороженного финансирования.

Стефан де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии, заявил, что 26 сентября Брюссель направил венгерскому правительству письмо с просьбой предоставить разъяснения относительно некоторых деталей реформ. "Как только Венгрия ответит на эти вопросы, комиссия продолжит свою оценку", – добавил он.

Прогресс в вопросе восстановления доступа Венгрии к фондам происходит в то время, когда Брюссель пытается заручиться единодушной поддержкой своего увеличенного бюджета до конца года, в частности, чтобы обеспечить непрерывную финансовую помощь Киеву.

Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия возросших расходов. Часть из них пойдет на программу финансовой поддержки Киева в размере 50 млрд евро, предусмотренную на следующие четыре года.

Несколько столиц, в том числе Берлин, выступили против предложенного увеличения бюджета. Расширение бюджета потребует поддержки всех 27 стран-членов ЕС, которые должны будут сделать дополнительные взносы из своих национальных бюджетов.

Любое решение о разблокировании выплат Будапешту, скорее всего, вызовет осуждение со стороны Европейского парламента, который неоднократно требовал жесткой линии в этом вопросе.