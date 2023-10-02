Судья, освободивший убийцу Гонгадзе, получает миллионные выплаты – СМИ

Высший совет правосудия отправил в отставку с пожизненным содержанием в сумме более миллиона гривен в год судью Верховного суда Сергея Слинько. В частности, он с другими судьями отпустил из-под стражи убийцу основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.

Источник: расследование "Слідства.Інфо"

Детали: Слинько известен тем, что входил в тройку судей Апелляционного суда Киева, которые отпустили из-под стражи убийцу Гонгадзе - экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. После этого он сбежал и скрывался от правоохранителей почти 6 лет, пока его не поймали в одном из сел на Житомирщине.

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Слинько ушел в отставку с 30-летним стажем. В 2017 году Общественный совет добропорядочности пришел к выводу, что судья не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, в частности из-за своих решений.

Также известно, что Слинько был причастен к осуждению бывшего генерального прокурора Юрия Луценко во время президентства Виктора Януковича. Тогда международное сообщество выступило с заявлением, что в Украине отсутствуют суды, которые придерживаются международных стандартов справедливого, прозрачного и независимого судебного процесса.

Луценко приговорили в 2012 году, но его оправдал Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ постановил, что во время судебного процесса над Луценко был нарушен ряд статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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В апреле 2013 года уже кассационную жалобу Юрия Луценко на свой приговор рассматривает коллегия судей, которую возглавлял Слинько. Несмотря на решение ЕСПЧ судьи единогласно оставляют приговор в силе.

В судейской декларации добропорядочности Слинько, вопреки закону, скрыл, что был причастен к этому судебному процессу.

Также в этой декларации он скрыл, что был причастен к суду над Дмитрием Павличенко и его сыном Сергеем. Их признали виновными в жестоком убийстве судьи в марте 2011 года. Дело имело большой общественный резонанс из-за некачественной работы правоохранителей и судей. У общественности создавалось впечатление, что Павличенко являются "козлами отпущения" в этой истории, пока настоящие убийцы гуляют на свободе.

Слинько был в коллегии судей, которая оставила в силе приговор Павличенко. В 2014 году их амнистировали как политзаключенных.

Судья также имеет проблемы с декларациями. ОСД обнаружил, что он купил дачный дом и два дорогих авто, ценное оружие и примерно раз в год всей семьей вчетвером с детьми путешествуют. Однако в декларациях судьи на все это нет денег.

Несмотря на все свои решения и скандалы, Слинько остался судьей, попал в Верховный суд и ушел 18 апреля 2023 года в отставку. Теперь государство обязано ему уже как судье в отставке ежемесячно пожизненно выплачивать около 100 тысяч гривен из бюджета.

По данным "Слідства.Інфо", возможность уйти в отставку после 20 лет служения государству предусмотрена только для тех судей, кто не брал взяток, судил честно и не имеет открытых дисциплинарных производств. Размер пожизненной выплаты зависит от стажа судьи и его зарплаты. В среднем судьи получают почти 100 тысяч гривен ежемесячно.