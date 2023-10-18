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Путину привиделось, что Украина задумывается о переговорах

Ирина БалачукСреда, 18 октября 2023, 13:20
Путину привиделось, что Украина задумывается о переговорах
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы уже задумывается о переговорях с РФ.

Источник: Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай

Прямая речь Путина: "Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют вопрос внешней политики и которые совсем недавно говорили, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас вони уже заговорили другим голосом и уже говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно".

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Детали: По словам Путина, нужно делать "конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться". 

Он добавил, что для начала "надо отменить запрещающий переговоры декрет".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, но как только президент России Владимир Путин будет заинтересован в них, то украинская власть присоединится.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров с Россией, поскольку продолжается контрнаступление и Россия видит трудности Украины на поле боя. По его мнению, Путин стремится истощить Украину, но сам "в долгой войне проиграет".

Темы: ПутинпереговорыУкраина
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