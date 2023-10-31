Кадыров разрешил стрелять на поражение в протестующих

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил "стрелять в лоб" на митингах, которые могут произойти в республике на фоне беспорядков в Дагестане.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Кадырова на совещании

Детали: По словам Кадырова, зачинщиков нужно немедленно задерживать, но "есть и другой вариант":

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Прямая речь: "Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона - четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ".

Больше деталей: Он в духе российской пропаганды заявил, что нельзя подыгрывать врагам России и расшатывать ситуацию изнутри, в том числе митинговать и призывать к насилию.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.

30 октября Кадыров заявил, что в Чечне власти пресекли попытку провокаций на фоне беспорядков в Дагестане.

Президент Украины Владимир Зеленский после видео со штурмом аэропорта Махачкалы с поиском евреев заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям - системные и глубоко укоренившиеся.

Напомним: