Кадиров дозволив стріляти на ураження в протестуючих

Глава Чечні Рамзан Кадиров дозволив "стріляти в лоб" на мітингах, які можуть статися в республіці на тлі заворушень у Дагестані.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Кадирова на нараді

Деталі: За словами Кадирова, призвідників потрібно негайно затримувати, але "є й інший варіант":

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Пряма мова: "Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ".

Більше деталей: Він в дусі російської пропаганди заявив, що не можна підігрувати ворогам Росії і розхитувати ситуацію зсередини, у тому числі мітингувати і закликати до насильства.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.

30 жовтня Кадиров заявив, що у Чечні влада припинила спробу провокацій на тлі заворушень у Дагестані.

Президент України Володимир Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.

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