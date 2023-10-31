Кадиров дозволив стріляти на ураження в протестуючих
Вівторок, 31 жовтня 2023, 09:50
Глава Чечні Рамзан Кадиров дозволив "стріляти в лоб" на мітингах, які можуть статися в республіці на тлі заворушень у Дагестані.
Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Кадирова на нараді
Деталі: За словами Кадирова, призвідників потрібно негайно затримувати, але "є й інший варіант":
Реклама:
Пряма мова: "Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ".
Більше деталей: Він в дусі російської пропаганди заявив, що не можна підігрувати ворогам Росії і розхитувати ситуацію зсередини, у тому числі мітингувати і закликати до насильства.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.
- 30 жовтня Кадиров заявив, що у Чечні влада припинила спробу провокацій на тлі заворушень у Дагестані.
- Президент України Володимир Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.
Нагадаємо:
- Після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль, Рамзан Кадиров заявив, що Чечня підтримує Палестину: "Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова".
- Він казав, що готовий поїхати з миротворчою місією в Палестину, щоб "визначити хто правий, а хто ні".
- 17 жовтня, за його словами, "у всіх мечетях Чечні" відбулася колективна молитва на підтримку Палестини. Він стверджував, що ті, хто молився, просили "Всевишнього Аллага убезпечити народ Палестини від злочинних зазіхань з боку гнобителів".