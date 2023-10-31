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Кадиров дозволив стріляти на ураження в протестуючих

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 09:50
Кадиров дозволив стріляти на ураження в протестуючих
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Глава Чечні Рамзан Кадиров дозволив "стріляти в лоб" на мітингах, які можуть статися в республіці на тлі заворушень у Дагестані.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву Кадирова на нараді 

Деталі: За словами Кадирова, призвідників потрібно негайно затримувати, але "є й інший варіант":

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Пряма мова: "Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ".

Більше деталей: Він в дусі російської пропаганди заявив, що не можна підігрувати ворогам Росії і розхитувати ситуацію зсередини, у тому числі мітингувати і закликати до насильства.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль, Рамзан Кадиров заявив, що Чечня підтримує Палестину: "Ми повністю підтримуємо дії Палестини. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова".
  • Він казав, що готовий поїхати з миротворчою місією в Палестину, щоб "визначити хто правий, а хто ні".
  • 17 жовтня, за його словами, "у всіх мечетях Чечні" відбулася колективна молитва на підтримку Палестини. Він стверджував, що ті, хто молився, просили "Всевишнього Аллага убезпечити народ Палестини від злочинних зазіхань з боку гнобителів".

Теми: РосіяЧечняКадировмітинги
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