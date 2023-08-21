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Командир насчитал более 5 миллионов зарплат военным безосновательно - ГБР

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 13:41
Командир насчитал более 5 миллионов зарплат военным безосновательно - ГБР
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру воинской части на Николаевщине, из-за начисления 5,4 миллиона гривен выплат подчиненным, которые не появлялись на службе.

Источник: ГБР

Детали: По данным следствия, командир должен был приостанавливать выплаты военным, которые самовольно оставили воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы.

Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не появлялись на службе.

Дословно: "Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн грн. Сейчас, по материалам ГБР, начат процесс возмещения денег бюджета.

Должностному лицу сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы".

Предистория

  • В Одесской области военные почти год строили имение своего начальника, получая зарплату с "фронта".
  • Во время получения взятки за снятие с воинского учета задержали заместителя начальника одного из управлений Минобороны.
  • Начальника Миргородского районного ТЦК задержали за получение взятки.
  • Чиновницу военкомата во Львовской области задержали во время получения взятки за содействие в уклонении от призыва.

Темы: ГБРармиякоррупция
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