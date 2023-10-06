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Обстрел Харькова: из-под завалов достали тело 10-летнего мальчика

Алена МазуренкоПятница, 6 октября 2023, 08:57
Обстрел Харькова: из-под завалов достали тело 10-летнего мальчика
ФОТО: КЛИМЕНКО В ТЕЛЕГРАМ

В результате атаки россиян на Харьков 6 октября погиб 10-летний мальчик, тело ребенка достали из-под завалов. Позже стало известно, что в результате обстрела РФ погибла и бабушка мальчика.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб.

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Предварительно, пострадали 16 человек, в том числе 11-месячный ребенок.

На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы".

Обновлено: Позже стало известно, что из-под завалов также достали тело бабушки погибшего ребенка.

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Детали: Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что младенец и погибший мальчик из одной семьи, их родители сейчас находятся в больнице.

Также, по словам Чубенко, примерно 20 человек получили различной степени телесные повреждения, в основном это колото-резаные раны от стекла, кирпича, камней, закрытые черепно-мозговые травмы. Многих уже госпитализировали. В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 9.30 известно о 21 пострадавшем.

Синегубов в эфире телемарафона рассказал, что враг атаковал Харьков "Искандерами". По его словам, сейчас спасатели достали из-под завалов тело ребенка. Также при осмотре повреждений полицейские обнаружили тело человека, который умер еще до обстрела.

Он добавил, что около 25 домов остались полностью без окон. Это многоэтажки в центральной части города.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что сотрудники ГСЧС спасли 2 человек.

В результате удара повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

Возник пожар площадью 50 кв.м. Спасатели ликвидировали огонь.

 
фото: Клименко в Телеграм
 
фото: Клименко в Телеграм

Напомним:

Темы: Харьковобстрелвойна
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