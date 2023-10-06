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Обстрел Харькова: бабушка 10-летнего мальчика также погибла

Роман ПетренкоПятница, 6 октября 2023, 12:38
Обстрел Харькова: бабушка 10-летнего мальчика также погибла
фото: гсчс

Россияне 6 октября в центре Харькова убили, кроме 10-летнего ребенка, еще и его бабушку, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "На месте попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове спасатели нашли тело 68-летней погибшей женщины - бабушки погибшего 10-летнего мальчика и его раненого 11-месячного брата".

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Детали: Родители этих детей сейчас в больнице.

Уже известно о 28 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.
  • В результате атаки россиян на Харьков 6 октября погиб 10-летний мальчик.

Темы: Харьковобстрел
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