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Россия спрятала украинского политзаключенного, которого вывезла из Крыма - омбудсмен

Роман ПетренкоПятница, 6 октября 2023, 16:29
Россия спрятала украинского политзаключенного, которого вывезла из Крыма - омбудсмен
фото: омбудсмен

РФ скрывает информацию о местонахождении украинского политзаключенного Алексея Киселева, которого этапировали из временно оккупированного Крыма.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец

Детали: Отмечается, что российские оккупанты вывезли бывшего капитана ВМС Алексея Киселева, "приговоренного" к 8,5 лет заключения, из СИЗО Симферополя в РФ.

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По данным родственников, это произошло еще 18 сентября. Последнее местонахождение, о котором было известно, - Краснодар. Где сейчас Алексей - не сообщают.

Омбудсмен напоминает, что такую информацию сотрудники СИЗО обязаны предоставить родственникам политзаключенного в течение десяти дней, они этого не сделали.

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Темы: РосcияполитзаключенныеоккупацияКрым
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