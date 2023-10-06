Росія сховала українського політв’язня, якого вивезла з Криму – омбудсмен
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 16:29
РФ приховує інформацію про місцеперебування українського політвʼязня Олексія Кисельова, якого етапували з тимчасово окупованого Криму.
Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець
Деталі: Зазначається, що російські окупанти вивезли колишнього капітана ВМС Олексія Кисельова, "засудженого" до 8,5 років ув’язнення, із СІЗО Сімферополя до РФ.
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За даними родичів, це сталося ще 18 вересня. Останнє місцеперебування, про яке було відоме, - Краснодар. Де зараз Олексій – не повідомляють.
Омбудсмен нагадує, що таку інформацію співробітники СІЗО зобов’язані надати родичам політв’язня впродовж десяти днів, вони цього не зробили.