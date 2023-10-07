Проверяется информация о гибели украинки в Израиле, еще двух ищут – Зеленский

Сейчас проверяется информация о гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух украинских граждан в Израиле в результате атаки террористов ХАМАС.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

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Прямая речь: "По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан. Как только будут проверены детали относительно этих людей, украинские дипломаты сообщат обществу.

Пожалуйста, дорогие украинцы, если вы находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны. Придерживайтесь инструкций от сил безопасности, заботьтесь о себе и других рядом с вами. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, что бы ни происходило".

Детали: Зеленский подчеркнул, что террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено.

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"Весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побудить и обеспечить организацию этой атаки", - сказал также он.

Президент также подчеркнул, что Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. И очень важно, чтобы весь мир объединенно и принципиально реагировал на террор.

"Мы в Украине особенно воспринимаем то, что произошло. Тысячи ракет в небе Израиля... Люди, убитые прямо на улицах... Расстрелянные машины с гражданскими... Издевательства над заложниками... Все это, к сожалению, террор принес и на улицы украинских городов и сел. Наша позиция абсолютно четкая: в любой точке планеты каждый, кто несет террор и смерть, должен за это отвечать", - сказал Зеленский.

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