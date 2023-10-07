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ХАМАС снова атакует Тель-Авив, количество жертв в Израиле достигло 250

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 20:27
ХАМАС снова атакует Тель-Авив, количество жертв в Израиле достигло 250
эвакуация раненых израильских военных 7 октября, фото: Anadolu Agency via Getty Images

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 250 человек, более 1450 человек получили ранения.

Источник: The Times of Israel

Детали: Минздрав Израиля сообщает, что 1 452 человека получили ранения в результате нападений террористов в субботу. Среди них как раненые в результате ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских лиц.

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Ожидается, что количество погибших возрастет.

Вместе с тем, в субботу вечером Тель-Авив и окрестности снова обстреливают ракетами после того, как ХАМАС угрожал нанести удар по этому району.

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Над Тель-Авивом раздавались громкие взрывы.

По данным медиков, в результате ракетного обстрела центральной части Израиля, который недавно совершил ХАМАС, были ранены по меньшей мере девять гражданских лиц.

В частности, в Тель-Авиве ранения получили четыре человека.

ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет из сектора Газа по Тель-Авиву во время обстрела.

Ранее ХАМАС угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две высотные башни в секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАСа.

"Перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - заявили израильские военные.

Палестинские СМИ также сообщают, что израильские военно-воздушные силы разбомбили дом Яхьи Синвара, главы террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

В то же время министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, обязывающий Израильскую электрическую корпорацию прекратить поставки электроэнергии в Газу.

Совет Безопасности ООН проведет в воскресенье экстренное заседание, посвященное насилию на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, обнародованном после атак террористов ХАМАС на Израиль. Заседание будет закрытым для прессы и общественности.

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Темы: ИзраильвойнаСектор Газа
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