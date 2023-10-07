ХАМАС снова атакует Тель-Авив, количество жертв в Израиле достигло 250
Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 250 человек, более 1450 человек получили ранения.
Источник: The Times of Israel
Детали: Минздрав Израиля сообщает, что 1 452 человека получили ранения в результате нападений террористов в субботу. Среди них как раненые в результате ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских лиц.
Ожидается, что количество погибших возрастет.
Вместе с тем, в субботу вечером Тель-Авив и окрестности снова обстреливают ракетами после того, как ХАМАС угрожал нанести удар по этому району.
Над Тель-Авивом раздавались громкие взрывы.
По данным медиков, в результате ракетного обстрела центральной части Израиля, который недавно совершил ХАМАС, были ранены по меньшей мере девять гражданских лиц.
В частности, в Тель-Авиве ранения получили четыре человека.
ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет из сектора Газа по Тель-Авиву во время обстрела.
Ранее ХАМАС угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две высотные башни в секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАСа.
"Перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - заявили израильские военные.
BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023
Палестинские СМИ также сообщают, что израильские военно-воздушные силы разбомбили дом Яхьи Синвара, главы террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.
В то же время министр энергетики Израиля Исраэль Кац подписал приказ, обязывающий Израильскую электрическую корпорацию прекратить поставки электроэнергии в Газу.
Совет Безопасности ООН проведет в воскресенье экстренное заседание, посвященное насилию на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, обнародованном после атак террористов ХАМАС на Израиль. Заседание будет закрытым для прессы и общественности.
Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- Ранее было известно о 100 жертвах со стороны Израиля и около 200 со стороны палестинцев.