ХАМАС снова атакует Тель-Авив, количество жертв в Израиле достигло 250

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС против Израиля возросло до более чем 250 человек, более 1450 человек получили ранения.

Источник: The Times of Israel

Детали: Минздрав Израиля сообщает, что 1 452 человека получили ранения в результате нападений террористов в субботу. Среди них как раненые в результате ракетных ударов, так и от рук боевиков ХАМАС, которые проникали на территорию Израиля и расстреливали военных и гражданских лиц.

Ожидается, что количество погибших возрастет.

Вместе с тем, в субботу вечером Тель-Авив и окрестности снова обстреливают ракетами после того, как ХАМАС угрожал нанести удар по этому району.

Над Тель-Авивом раздавались громкие взрывы.

По данным медиков, в результате ракетного обстрела центральной части Израиля, который недавно совершил ХАМАС, были ранены по меньшей мере девять гражданских лиц.

В частности, в Тель-Авиве ранения получили четыре человека.

ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет из сектора Газа по Тель-Авиву во время обстрела.

Ранее ХАМАС угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две высотные башни в секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАСа.

"Перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться", - заявили израильские военные.

BREAKING: Israeli fighter jets destroy the Palestine Tower in Gaza City, displacing its residents. pic.twitter.com/HM7d4XQxzr