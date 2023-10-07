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Израиль призвал жителей сектора Газа выехать: Изменим реальность на 50 лет вперед

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 23:25
Израиль призвал жителей сектора Газа выехать: Изменим реальность на 50 лет вперед
Беньямин Нетаньяху, фото: AFP via Getty Images

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.

Источник: The Times of Israel

Детали: В обращении к нации Нетаньяху пообещал использовать "всю мощь" ЦАХАЛа для уничтожения потенциала террористической группировки ХАМАС и призвал жителей сектора Газа "немедленно убираться прочь".

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Назвав события субботы чем-то "невиданным в Израиле", он пообещал, что "это никогда не повторится".

"Мы выиграем эту войну, но цена будет невыносимо высокой", - заявил премьер.

"Мы будем бороться с ними до победного конца и отомстим за этот черный день, который они подготовили для Израиля и его народа", - сказал он.

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По словам Нетаньяху, Израиль будет наносить удары по ХАМАСу везде, превращая места, где он "прячется и действует", в "города руин".

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галлант угрожает изменить реальность в секторе Газа на 50 лет вперед.

"Они (террористы - ред.) не делали разницы между женщинами, детьми и пожилыми людьми, они нанесли вред всем. Скоро [ХАМАС] поймет, что допустил серьезную ошибку, и заплатит за нее... Мы изменим реальность в Газе на 50 лет вперед", - сказал Галлант в видеообращении.

Между тем, количество погибших в результате массированной атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль возросло до более 250 человек, сообщили медики. Ожидается, что количество жертв продолжит расти.

По меньшей мере 1450 человек были ранены, многие из них в тяжелом состоянии.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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