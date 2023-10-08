ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль использует атаку ХАМАС на Израиль для продвижения нарративов об уменьшении поддержки и внимания США и Запада к Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что Кремль уже использовал и, вероятно, продолжит использовать нападения ХАМАС на Израиль для продвижения информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.

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Кремль активизировал несколько информационных операций после нападений ХАМАС в Израиле 7 октября, в первую очередь обвиняя Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы "заняться" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь.

МИД России обвинил Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" в составе России, США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, что привело к эскалации насилия, возложив ответственность за нынешние боевые действия на Запад.

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Российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир "на некоторое время отвлечется от Украины и снова займется тушением вечного пожара на Ближнем Востоке".

Эксперты говорят, что эти нарративы Кремля направлены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военную поддержку Украины, пытаются деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, а также намерены заверить российскую внутреннюю аудиторию в том, что международное сообщество проигнорирует военные усилия Украины.

В отчете также отмечают, что несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на ситуацию в Израиле 7 октября, что может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели.

Многие российские "военкоры" сосредоточились преимущественно на атаках ХАМАС в Израиле 7 октября, а некоторые способствовали информационным операциям Кремля, утверждая, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль.

Такое внимание к Израилю даже побудило одного российского "военкора" призвать других не "забывать" о войне в Украине.

"Сейчас ISW не может предсказать, как изменится среда источников в связи с развертыванием атак ХАМАС в Израиле", – добавляют специалисты.

Ключевые выводы ISW за 7 октября: