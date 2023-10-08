ISW проанализировал, как Кремль использует ситуацию в Израиле против Украины
Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль использует атаку ХАМАС на Израиль для продвижения нарративов об уменьшении поддержки и внимания США и Запада к Украине.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что Кремль уже использовал и, вероятно, продолжит использовать нападения ХАМАС на Израиль для продвижения информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.
Кремль активизировал несколько информационных операций после нападений ХАМАС в Израиле 7 октября, в первую очередь обвиняя Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы "заняться" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь.
МИД России обвинил Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" в составе России, США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, что привело к эскалации насилия, возложив ответственность за нынешние боевые действия на Запад.
Российский пропагандист Сергей Мардан заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир "на некоторое время отвлечется от Украины и снова займется тушением вечного пожара на Ближнем Востоке".
Эксперты говорят, что эти нарративы Кремля направлены на западную аудиторию, чтобы вбить клин в военную поддержку Украины, пытаются деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, а также намерены заверить российскую внутреннюю аудиторию в том, что международное сообщество проигнорирует военные усилия Украины.
В отчете также отмечают, что несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на ситуацию в Израиле 7 октября, что может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели.
Многие российские "военкоры" сосредоточились преимущественно на атаках ХАМАС в Израиле 7 октября, а некоторые способствовали информационным операциям Кремля, утверждая, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль.
Такое внимание к Израилю даже побудило одного российского "военкора" призвать других не "забывать" о войне в Украине.
"Сейчас ISW не может предсказать, как изменится среда источников в связи с развертыванием атак ХАМАС в Израиле", – добавляют специалисты.
Ключевые выводы ISW за 7 октября:
- Кремль уже использует и, вероятно, продолжит использовать атаки ХАМАС в Израиле для продвижения информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.
- Несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на ситуацию в Израиле 7 октября, что может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели.
- Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 7 октября и, по сообщениям, продвинулись в обоих направлениях.
- В ночь с 6 на 7 октября российские войска нанесли ряд ракетных ударов по тыловым районам Украины и портовой инфраструктуре.
- Российское правительство одобрило закон, временно ограничивающий количество пограничных пунктов пропуска, через которые граждане Украины могут въезжать в Россию из третьих стран, в первую очередь из Беларуси и стран Балтии, вероятно, в ответ на постоянное беспокойство о безопасности российских приграничных регионов и возможных попыток украинской инфильтрации.
- Белорусские чиновники используют международное партнерство, пытаясь легитимизировать роль Беларуси в незаконной депортации украинских детей.
- Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что российские "патриотические" общины остаются уязвимыми к расколу из-за неспособности российских властей консолидировать общество, особенно после мятежа "вагнеровцев" 24 июня.
- Министерство обороны России сообщило о производстве межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" 7 октября, поддержав заявления президента России Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты 5 октября в рамках продолжающейся информационной операции с целью запугивания населения ядерной войной.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и, по сообщениям, продвинулись вперед в некоторых районах 7 октября.
- По сообщениям, украинские партизаны убили "единоросса" в оккупированной Херсонской области.